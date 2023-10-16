В Башкирии школьник выстрелил в голову своему другу из отцовского пистолета

В Башкирии 10-летний мальчик случайно ранил своего друга из пистолета отца. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в Бураево. Ребенок взял пневматический пистолет у отца и решил пострелять вместе со своим приятелем. Дети расставили мишени, но во время стрельбы один из них случайно задел другого.

Пуля попала в висок и застряла в голове. Пострадавшего госпитализировали. Мальчику потребовалась сложная операция, для этого его перевезли в Уфу.

Врачи вытащили расколовшуюся пулю, обломки которой проникли в мозг. Операция прошла успешно, мальчик проходит реабилитацию.

Уфа, Зоя Осколкова

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