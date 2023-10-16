В поле в Саратовской области обнаружили обломки беспилотника

Обломки беспилотника обнаружены на сельскохозяйственном поле в Балаковском районе Саратовской области. Об этом сообщил глава района Сергей Грачев в своем телеграм-канале.
По его данным, никто не пострадал, разрушений нет.
«Сейчас на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы, <…>выясняются все детали произошедшего», – отметил чиновник.
По сведениям телеграм-канала Shot, обломки дрона самолетного типа заметил комбайнер во время сбора урожая на поле агрофирмы «Пегас». Сейчас поле частично оцеплено. Обломки БПЛА изучают силовики.
Саратов, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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