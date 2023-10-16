Израиль опроверг договоренность о прекращении огня

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла договоренность о прекращении огня для создания гуманитарного коридора в сектор Газа. Около 12,5 тыс. жителей Газы были убиты и ранены в результате обстрела с израильской стороны.

Сотрудники служб безопасности Египта сообщили агентству Reuters, что Израиль согласился на временное прекращение огня, чтобы иностранцы могли покинуть сектор Газа, а в регион доставили гуманитарную помощь.

«В настоящее время в секторе Газа не действует режим прекращения огня и гуманитарное перемирие в обмен на предоставление иностранным гражданам возможности эвакуироваться», – говорится в официальном блоге канцелярии Нетаньяху в соцсети Х (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).

Представитель ХАМАС также опроверг установление режима прекращения огня и открытии пограничного перехода Рафах, у которого собрались сотни людей, передает Al Jazeera.

Режим прекращения огня должен был вступить в силу в 21:00 по местному времени, но ночью взаимные удары продолжились. Из Газы сообщили, что в минувшую ночь огонь с израильской стороны был самым плотным с момента эскалации конфликта, сообщает Alsumaria.

По данным минздрава Палестины, с 7 октября 2750 палестинцев убиты и 9700 ранены в результате израильских ударов. МВД Газы допустило, что под обломками разрушенных домов находится более тысячи тел погибших, до которых невозможно добраться из-за плотных обстрелов.

Число убитых среди израильтян достигло 1300 человек.

Израиль обеспечивает лишь 20% потребностей Газы в воде. Израильские власти допустили, что могут завезти воду в резервуары недалеко от границы сектора, откуда были эвакуированы все жители. Но чтобы доставить воду нуждающимся, нужно топливо и электричество: без этого не заработают насосы и не двинутся грузовики.

МИД Ирана объявил, что настойчиво добивается окончания «израильской агрессии и преступлений против палестинцев» по дипломатическим каналам. Представитель израильской армии Дэниел Хагари обвинил Иран в том, что он приказал «Хезболлах» совершить нападение на ливано-израильскую границу. Иран отрицает свою причастность.

Иерусалим, Наталья Рязанова

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