Под Санкт-Петербургом столкнулись 14 автомобилей и автобус, есть жертвы

Массовое ДТП с участием 14 автомобилей и автобуса произошло на трассе А-121 «Сортавала» в Ленинградской области. В аварии погиб один человек, еще двое получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Леноблпожспас.

Информация о ДТП во Всеволожском районе на 21-м км трассы А-121 «Сортавала» поступила спасателям в 08:47 мск. Столкнулись 13 легковых автомобилей, один грузовик и экскурсионный автобус, двигавшиеся в попутном направлении. По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек, еще двух госпитализировали с травмами. На месте ДТП работают спасатели и пожарные.

Автобус направлялся в Карелию, в Рускеалу. Водитель и 53 пассажира не пострадали. Туристы продолжат поездку на запасном автобусе.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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