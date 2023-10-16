В ХАМАС назвали количество заложников из числа израильтян

Официальный представитель крыла палестинского движения ХАМАС «Бигады Изаддина аль-Касама» Абу Убайда в понедельник, 16 октября, заявил, что на данный момент в плену в секторе Газа находятся от 200 до 250 израильтян, – передает израильское издание Newsru.co.il.

Согласно сообщению издания Абу Убайда заявил: «По предварительным данным, в плену находятся от 200 до 250 израильтян, часть из которых имеет двойное гражданство. Обладатели двойного гражданства будут освобождены, когда это станет возможным. В результате израильских бомбардировок сектора Газы 22 пленника погибли».

Газа, Иван Бабурин

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