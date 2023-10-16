В результате убийства двух футбольных фанатов в Бельгии повысили уровень террористической угрозы

Власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального после убийства двух шведских футбольных болельщиков, случившимся перед отборочным матчем сборных Бельгии и Швеции на Евро-2024, – сообщают СМИ.

RTFB со ссылкой на заявление полиции Брюсселя сообщает, что «два болельщика сборной Швеции погибли при стрельбе в Брюсселе недалеко от стадиона имени короля Бодуэна».

«Инцидент произошел перед отборочным матчем сборной Бельгии со Швецией на Евро-2024. Жертвы были одеты в футболки шведской сборной», – передает Sky Sports.

В сообщения некоторых СМИ также сообщается, что «стрелок из Брюсселя записал видео, в котором назвал себя членом ИГИЛ* и заявил, что убил неверных», а также что «отомстил за мусульман, которые умирают за религию». Злоумышленник представился, как Слайем Слума.

Отметим, что футболисты, узнав о трагедии, ушли в подтрибунное помещение. Согласно сообщениям СМИ, игроки обеих команд приняли решение не выходить на второй тайм. Убийца еще не найден.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Брюссель, Иван Бабурин

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