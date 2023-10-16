В небе над Белгородской областью сбито три украинских беспилотника

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в понедельник, 16 октября, сообщил, что над двумя районами региона российские системы ПВО сбили три беспилотника украинских неонацистов.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбиты 3 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет».

В российском оборонном ведомстве заявили, что «около 22:30 мск. была пресечена попытка Киева атаковать объекты в Белгородской области. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области».

Белгород, Иван Бабурин

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