Диверсанты пытались обесточить несколько районов Уфы

В Башкирии разыскивают злоумышленников, которые пытались вывести из строя оборудование на крупной подстанции. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, ночью неизвестные проникли на территорию крупной подстанции «Башкирэнерго» в Орджоникидзевском районе города. Они перерезали колючую проволоку и перелезли через двухметровый бетонный забор.

Затем диверсанты подожгли два шкафа обдува силовых трансформаторов. В результате было повреждено оборудование стоимостью примерно 250 тысяч рублей.

Преступникам удалось скрыться. На месте нашли канистру с зажигательной жидкостью, рюкзак, пять пар перчаток, а также другие приспособления.

Отмечается, что трансформаторы были оснащены системой самотушения. Аварийных отключений и сбоев в подаче электроэнергии не произошло.

Уфа, Зоя Осколкова

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