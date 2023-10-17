В магазинах Газы осталось еды на 4-5 дней

В магазинах Газы остается все меньше еды. Как сообщает офис ООН из Женевы, они оценивают продовольственные запасы оказавшейся в блокаде территории на 4 или 5 дней. Критическую ситуацию лично зафиксировала пресс-секретарь Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) Абир Этефа. Выступая из Каира по видеосвязи во время брифинга для СМИ в Женеве, Абир Этефа, в частности, сообщила: «Запасов (продуктов) в магазинах хватит на несколько дней, может быть, на четыре или пять».

Напомним, что сектор Газа оказался блокирован Израилем после серии террористических актов, которые провели бойцы ХАМАС пограничных территориях 7 октября 2023 года.

Женева, Елена Василева

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