В Татарстане железнодорожный кран протаранил автобус на переезде

В Татарстане женщина пострадала в ДТП с участием автобуса на железнодорожном переезде. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Авария произошла в Альметьевске, на регулируемом переезде вблизи пересечения улиц Нефтебаза и Грузинская. Железнодорожный кран врезался в автобус и сбил его с дороги.
В момент аварии в транспорте находились три человека, одна пассажирка пострадала.
По данным надзорного ведомства, водитель автобуса отвлекся от управления на прием оплаты от пассажира и проехал на запрещающий сигнал светофора.
Казань, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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