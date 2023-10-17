В Татарстане железнодорожный кран протаранил автобус на переезде

В Татарстане женщина пострадала в ДТП с участием автобуса на железнодорожном переезде. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Авария произошла в Альметьевске, на регулируемом переезде вблизи пересечения улиц Нефтебаза и Грузинская. Железнодорожный кран врезался в автобус и сбил его с дороги.

В момент аварии в транспорте находились три человека, одна пассажирка пострадала.

По данным надзорного ведомства, водитель автобуса отвлекся от управления на прием оплаты от пассажира и проехал на запрещающий сигнал светофора.

Казань, Зоя Осколкова

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