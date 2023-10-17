После ракетной атаки по Бердянску обнаружены кассетные суббоеприпасы от американских ракет ATACMS

Лидер общественного движения Запорожской области «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов во вторник, 17 октября, заявил, что после ночных ударов украинских нацистов по Бердянску были обнаружены кассетные суббоеприпасы от американских баллистических ракет ATACMS.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «Подробности удара по Бердянску – нацисты использовали новое оружие. В Бердянске Запорожской области обнаружены кассетные суббоеприпасы M74 американской оперативно-тактической ракеты ATACMS».

«Боевики ВСУ сегодня ночью для удара по Бердянску использовали не только ATACMS, но и более дешевую версию Ground-Launched Small Diameter Bomb или же просто GLSDB. По официальной версии переговоры между Западом и УГИЛ о передаче ракет только идут, но случившиеся лишний раз подтверждает, что все эти разговоры о переговорах очередная показуха и шоу, точнее – операция информационного прикрытия и легализации поставок», – добавил лидер движения «Мы – вместе с Россией».

Мелитополь, Иван Бабурин

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