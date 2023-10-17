В Херсонской области в результате удара американскими дальнобойными ракетами пострадали два местных жителя

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во вторник, 17 октября, заявил, что города Скадовск и Новая Каховка были атакованы американскими дальнобойными ракетами с кассетной боевой частью. В результате ракетного удара украинских неонацистов были легко ранены два местных жителя.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «Сегодня террористы киевского режима обстреляли, по предварительным данным, недавно полученными американскими дальнобойными ракетами город Скадовск. Одна из ракет взорвалась посередине улицы, другая – в огороде в частном секторе. Два мирных жителя получили лёгкие ранения, не опасные для жизни и здоровья. В больнице им оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась».

«Кроме этого, в Новой Каховке после обстрела кассетными боеприпасами полностью сгорел частный дом, его жители выжили лишь чудом. Крыши и фасады соседних домов посечены осколками, перебита линия электроснабжения. На месте происшествий с соблюдением мер предосторожности работают все оперативные службы», – добавил глава региона.

Геническ, Иван Бабурин

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