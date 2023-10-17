Кабель связи между Швецией и Эстонией поврежден в Балтийском море

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин на совместном брифинге с главой минобороны страны Полом Йонсоном во вторник, 17 октября, заявил, что в Балтийском море поврежден кабель связи между Швецией и Эстонией, – сообщает шведское издание Aftonbladet.

В ходе общения с журналистами Болин сказал: «Предполагается, что кабель связи был поврежден примерно в то же время и в том же районе, что и газопровод Balticconnector с телекоммуникационным кабелем между Финляндией и Эстонией утром 8 октября. Полного разрыва кабеля связи между Швецией и Эстонией не произошло, причина случившегося пока не установлена. Сейчас идет проверка, сохранилась ли связь через этот кабель».

Со своей стороны глава минобороны Пол Йонсон заявил, что «правительство относится к ситуации серьезно, и считает этот вопрос важным, поскольку речь идет о критически важной инфраструктуре безопасности».

Стокгольм, Иван Бабурин

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