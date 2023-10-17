В результате удара Израиля по больнице в Газе погибло более 500 человек

Представитель министерства здравоохранения Палестины во вторник, 17 октября, заявил, что в результате удара Израиля по больнице Al Ahli Arab Hospital в секторе Газа погибли более 500 человек, – передает телеканал Al Jazeera.

Сообщается, что представитель палестинского минзрава сказал: «Более 500 жертв в результате нападения на баптистскую больницу Al Ahli».

Израильское издание The Jerusalem Post пишет о «сотнях погибших» в результате атаки на больницу.

«По оценкам представителя министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, в результате израильского удара по баптистской больнице в Газе погибло от 200 до 300 человек. Предполагается, что столько же людей все еще находятся под завалами», – говорится в публикации израильского издания.

Ранее сегодня в министерстве здравоохранения Палестины заявили, что за время конфликта число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило три тысячи человек, еще более 12,5 тысяч получили ранения.

Газа, Иван Бабурин

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