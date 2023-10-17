В Палестине объявлен трехдневный траур по жертвам израильского удара по больнице

Президент Палестины Махмуд Аббас во вторник, 17 октября, объявил трехдневный траур по жертвам удара, нанесенного Израилем по больнице в секторе Газа, жертвами которого стало около 500 человек, – сообщает палестинское агентство WAFA.

В публикации агентства говорится: «Президент Махмуд Аббас заявил, что по всей Палестине будет соблюдаться трехдневный траур по жертвам жестокого авиаудара Израиля по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого погибло большое количество людей и есть внушительное количество раненных. Президент также распорядился приспустить флаги в знак траура по жертвам израильской агрессии над больницей Аль-Ахли и по всем людям, погибшим в результате оккупации».

Напомним, ранее минздрав Газы сообщал, что в результате удара Израиля по больнице Al Ahli Arab Hospital в секторе Газа погибли более 500 человек.

Рамалла, Иван Бабурин

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