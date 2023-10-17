Шольцу пришлось эвакуироваться из самолета в связи с обстрелом аэропорта в Тель-Авиве

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поздно вечером во вторник, 17 октября, в результате прогремевшего взрыва в районе аэропорта Тель-Авива был вынужден срочно покинуть свой самолет, – сообщают СМИ.

В сообщения говорится, что «В аэропорту Тель-Авива произошел взрыв прямо перед вылетом канцлера. Пассажиры в панике. Пассажиров самолета Шольца и самого канцлера Германии эвакуировали из самолета из-за воздушной тревоги. Всем пришлось лечь прямо на взлетно-посадочную полосу»

«Канцлер не стал лежать на асфальте, а побежал к ближайшему контейнеру. Оттуда, из за укрытия, лично наблюдал взрывы в небе, когда две ракеты перехватил израильский «Железный купол», – сообщил журналист из пула немецкого канцлера Робин Александер.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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