В Сибири пьяный подросток устроил гонки с полицией

В Красноярском крае пьяный подросток за рулем пытался скрыться от полицейских. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел сегодня ночью на трассе под Минусинском. Автоинспекторы во время патрулирования заметили тонированную отечественную машину без регистрационных номеров и потребовали водителя остановиться, но тот, проигнорировав указание, увеличил скорость и попытался скрыться.

Патрульные пустились в погоню. Беглец активно нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации, пытаясь выбраться за город. Там полицейские приняли решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства.

«После предупредительного выстрела вверх один из полицейских произвел прицельные по колесам. Машина остановилась. Водитель и пассажиры попытались скрыться с места происшествия. В результате полицейскими в отношении них в соответствии с законом «О полиции» для задержания были применены спецсредства», – говорится в сообщении.

Выяснилось, что за рулем находился 17-летний юноша в состоянии опьянения, с ним в машине были приятели 16 и 18 лет. Проведенное освидетельствование нарушителя подтвердило, что он нетрезв. Показания прибора составили 0,25 мг/л.

В результате сотрудники МВД составили в отношении нарушителя несколько протоколов за управление ТС в состоянии опьянения, не имеющим прав, за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке, выезд на «встречку», а также тонировку.

Красноярск, Зоя Осколкова

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