Во Владикавказе полицейские задержали фальшивомонетчика

Полицейские задержали жителя Владикавказа по подозрению в изготовлении поддельных банкнот. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фальшивомонетчик пытался расплатиться поддельной купюрой в магазине, продавец усомнилась в подлинности денег и обратилась в полицию. Правоохранители установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

Оказалось, что художник-любитель печатал банкноты на принтере, а затем вручную дорабатывал, чтобы они не вызывали подозрений. Затем он расплачивался фальшивыми деньгами в небольших продовольственных магазинах и в аптеках.

При обыске у подозреваемого обнаружили еще семь фальшивок номиналом 2000 рублей. Кроме того, установлено пять фактов сбыта поддельных денежных знаков. Предварительное расследование продолжается.

Владикавказ, Зоя Осколкова

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