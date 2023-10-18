ВСУ ударили ракетами по больнице и амбулатории в Херсонской области

Украинские войска в ночь на 18 октября нанесли ракетные удары по центральной районной больнице Алешек Херсонской области и по амбулатории в поселке Новая Маячка Алешкинского района. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. По его словам, в ЦРБ уничтожен весь медицинский транспорт. Здание амбулатории полностью уничтожено. Чудом никто не пострадал, отметил чиновник.

«Сегодня, в ночь после трагедии с уничтожением больницы в Газе, нацисты из ВСУ нанесли одновременные прицельные удары по центральной районной больнице Алешек и сельской амбулатории в поселке Новая Маячка того же Алешкинского района», – написал Алексеенко в своем телеграм-канале.

В ЦРБ под удар попала парковка медицинского транспорта. «Восемь машин скорой помощи уничтожены полностью. Медтранспорта для помощи людям в больнице теперь нет», – уточнил председатель правительства.

Также уничтожено здание амбулатории в Новой Маячке, где оказывали помощь жителям многих сел района. «Лишь чудом обошлось без жертв», – отметил Алексеенко.

Глава областного правильства назвал атаковавших медучреждения «фашистами», цель которых – «запугать, а затем уничтожить мирное население, которое не имеет желания жить с ними в одной стране». Он пообещал, что власти не оставят людей без медицинской помощи – «найдем новые «скорые», подыщем здание для амбулатории».

Геническ, Наталья Петрова

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