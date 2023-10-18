Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

Министерство обороны России в среду, 18 октября, сообщило, что над территорией Белгородской области был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».

Со свой стороны губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал: «В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет».

Ранее сегодня губернатор Белгородской области сообщил, что «под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. В одном частном домовладении посечены кровля, фасад и забор. Оперативные и аварийные службы работают на месте».

Белгород, Иван Бабурин

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