Пропалестинские протестующие прорвались в здание Капитолия

Манифестанты, выступающие за перемирие в Палестине, в среду, 18 октября, ворвались в здание Капитолия и потребовали немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также прекращения военной помощи Израилю, – переедет телеканал Fox News и соцсети.

В сообщениях СМИ говорится, что инициатором митинга, на который пришли «тысячи людей, в том числе десятки евреев, стала организация «Jewish voice for peace» (еврейские голоса за мир)».

«Вначале демонстрация проходила мирно, однако в скором времени начались стычки с полицией. Чуть позже толпа смогла преодолеть кордон прравоохранителей и ворваться одно из строений американского Конгресса – офисное здание Кэннон Хаус. Демонстранты, требуют прекращения огня в Секторе Газа и поставок военной помощи Израилю. Протестующие повесили плакаты с надписью «перемирие» и скандируют: «Не от нашего имени!», – говорится в сообщениях СМИ и соцсетях.

Сообщается также, что «на данный момент полицейские и служба охраны Капитолия пытаются освободить здание, некоторых манифестантов участников жëстко задерживают».

В аккаунте полиции Капитолия в соцсети X (экс-Twitter) появилось сообщение: «Среди арестованных три человека обвинены в нападении на полицейских в ходе задержания».

Вашингтон, Иван Бабурин

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