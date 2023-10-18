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Четверг, 19 октября 2023, 00:06 мск

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СМИ: Израильские хакеры обесточили столицу Ирана

Фото: Pixabay

В результате хакерской атаки вечером в среду, 18 октября, произошли перебои с электроснабжением в столице Ирана городе Тегеран, – сообщают иранские СМИ.

В публикациях иранских СМИ говорится, что «за атакой на систему энергоснабжения могут стоять израильтяне. За несколько часов до начала перебоев с электричеством группа израильских хакеров опубликовала сообщение: «Иран, Тегеран! Сегодня в 18:00 по израильскому времени мы вас удивим. Мы настолько глубоко внутри, что даже зажечь свет в квартире у вас не будет возможности, приготовьте свечи».

В соцсетях распространяются фотографии, на которых целые районы Тегерана погружены во мрак.

Тегеран, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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