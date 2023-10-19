В Сибири из-за обрушения моста часть жителей оказались отрезаны от поселка

В Новосибирской области обрушился железобетонный мост через реку Карасук. В результате целая улица оказалась отрезанной от поселка.

Инцидент произошел в населенном пункте Базово сегодня ночью. Рухнуло два пролета моста длиной 30 метров. Причины произошедшего устанавливаются.

В территориальном управлении автомобильных дорог сообщили, что состояние моста регулярно проверялось. Заявлений на движение большегрузов по мосту не поступало, специальные разрешения не выдавались.

В результате восемь жилых домов оказались отрезаны от населенного пункта, в них проживают 26 человек, в том числе девять детей. На сегодня занятия для школьников отменили.

Сотрудники управления организовали объезд для машин в 30 км. Решается вопрос о восстановлении моста.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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