Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Ростову-на-Дону

Система противовоздушной обороны уничтожила цель в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

По его словам, ПВО сработала в 10.10. «Разрушений и пострадавших на земле нет», – уточнил глава региона.

Жители города Аксая опубликовали в соцсетях видео с места событий. На кадрах ракета ПВО уничтожает некий объект. Очевидцы предположили, что это был вражеский беспилотник.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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