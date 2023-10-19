Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Ростову-на-Дону

Система противовоздушной обороны уничтожила цель в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.
По его словам, ПВО сработала в 10.10. «Разрушений и пострадавших на земле нет», – уточнил глава региона.
Жители города Аксая опубликовали в соцсетях видео с места событий. На кадрах ракета ПВО уничтожает некий объект. Очевидцы предположили, что это был вражеский беспилотник.
Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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