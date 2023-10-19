Италия выдаст Франции обвиняемых в хакерстве россиян

Италия выдаст Франции пару супругов из России по делу о хакерских атаках. Кассационный суд Италии решил удовлетворить французский запрос, сообщил адвокат Ренато Музелла.

«Кассационный суд подтвердил решение первичной инстанции», – цитирует адвоката ТАСС. Юрист добавил, что решение окончательное.

Пара из Санкт-Петербурга приехала в Европу на отдых. В Италии их задержали по запросу Франции, где россиян подозревают в хакерских атаках. Супруги отрицали все обвинения и отказались ехать во Францию, где их ждет суд.

Суд в Италии посчитал доказательства недостаточными и отклонил запрос об экстрадиции. Но при повторном запросе дело рассматривали другие члены судейской комиссии, и запрос одобрили.

Москва, Наталья Рязанова

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