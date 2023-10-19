Задержан украинский диверсант, готовивший крупный теракт в Запорожской области

Председатель Запорожского регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в четверг, 19 октября, сообщил, что в регионе был задержан украинский неонацист, готовивший диверсию на маршруте движения колонны российской военной техники.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «На Запорожье задержан готовивший теракт УГИЛовец Сотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта в Запорожской области. Мужчину снабдили компонентами для взрывного устройства и координировали сотрудники ГУР МО Зеленского. Он должен был заложить собранное им из миномётных снарядов и компонентов, полученных от ГУР, взрывное устройство на маршруте движения колонны российской военной техники».

«Дома у задержанного во время обыска нашли 18 минометных снарядов калибра 82 мм, один миномётный снаряд калибром 120 мм, 300 грамм взрывчатого вещества, а также детонаторы. Теперь этот террорист дает признательные показания и кается», – добавил глава движения «Мы вместе с Россией».

Мелитополь, Иван Бабурин

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