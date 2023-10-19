Позиции израильской армии на границе с Ливаном атакованы «Хезболлой»

Ливанское движение «Хезболла» в четверг, 19 октября, заявило о нанесение ударов по пяти позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на границе с южным Ливаном, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном «Хезболлой», в частности, говорится: «Бойцы исламского сопротивления нанесли удары по оккупационной армии в Джель аль-Илям, аль-Бахри, Зарейат, в поселении Шумера и по наблюдательной вышке в Хабед аль-Бустан. В результате ударов на израильских позициях были уничтожены технические спецсредства».

Бейрут, Иван Бабурин

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