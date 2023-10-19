Православная церковь V века н.э. в Газе разрушена в результате израильских ударов

Епископ Иерусалимской православной церкви Архиепископ Тивериадский Алексий в четверг, 19 октября, заявил, что в результате удара по греческой православной церкви Святого Порфирия секторе Газа под обломками оказалось много раненых прихожан, – сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Находившийся во время обстрела в церкви архиепископ, в комментарии телеканалу сказал: «Они ударили по офисам и входу в монастырь. Они обстреляли это ракетой, и все здание рухнуло. Внутри было много христиан, многие из них получили ранения, и у нас также есть погибшие. Они должны пригнать бульдозеры, чтобы можно было увидеть, сколько людей было раздавлено. В монастыре проживает более 400 человек».

Ранее сегодня общественное телевидение Греции ERT передавало, что «министерство внутренних дел в Газе сообщило об обрушении здания греческой православной церкви Святого Порфирия в центральном городе Газы в результате израильских рейдов. МВД подтвердило, что среди людей, укрывшихся в церкви, есть раненые. В храме было 50 человек, большинство из них женщины и дети».

В свою очередь, греческое издание Naftemporiki сообщило, что «прихожане, искавшие убежища от израильских авиаударов, оказались под завалами разрушенной греческой церкви в городе Газа. Под руинами здания могут быть десятки человек. Сообщалось о двух погибших».

Следует отметить, что церковь святого Порфирия в Газе принадлежит греческой православной церкви. Построенная в начале V века н.э является одной из древнейших в регионе.

Газа, Иван Бабурин

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