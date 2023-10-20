российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 октября 2023, 20:39 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Рамалле протестующие прогнали телеканал CNN

Фото: Pixabay

Палестинские протестующие в городе Рамалла на Западному берегу реки Иордан во время митинга в пятницу, 20 октября, прогнали американских тележурналистов криками: «К черту CNN!». С целью предотвратить развивающийся конфликт службам безопасности пришлось срочно уводить корреспондента телеканала Сару Сиднер, – сообщает интернет-издание Mediaite.

В видеоролике, размещенном на сайте интренет-издания можно наблюдать, как один из мнифестантов выкрикивает корреспонденту CNN: «Вы поддерживаете геноцид! К черту CNN!»

Следует отметить, что корреспондент Сара Сиднер продолжила эфир и заявила в камеру: «Люди чувствуют, что Израиль получает больше поддержки, чем палестинцы. Палестинцы чувствуют, что их бомбят, и они теряют множество жизней».

Рамалла, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Политика, Скандалы и происшествия,