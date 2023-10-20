В Новосибирске вынужденно сел Boeing из-за поломки двигателя

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании S7, летевший по маршруту Москва-Томск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за неисправности одного из двигателей. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса Москва – Томск экипажем воздушного судна авиакомпании «Сибирь» ввиду некорректной работы одной силовой установки принято решение о посадке в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина», – сказано в сообщении.

На борту лайнера находилось 165 пассажиров. Посадка прошла благополучно.

По факту происшествия Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Также надзорное ведомство проверяет соблюдение прав пассажиров в аэропорту.

В настоящее время пассажиры размещены в аэропорту. К месту назначения их доставят резервным бортом авиаперевозчика.

В настоящий момент они размещены в аэропорту. К месту назначения их отправят резервным бортом авиакомпании.

Новосибирск, Наталья Петрова

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