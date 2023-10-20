Минздрав Палестины: число погибших в секторе Газа превысило 4 тыс. человек

Число жертв ударов Израиля по сектору Газа превысило 4 тыс. человек, еще более 13,2 тыс. жителей анклава получили ранения. Об этом сообщил палестинский минздрав.

По его информации, в секторе Газа погибли 4137 человек, в том числе более 1,6 тыс. детей. На Западном берегу реки Иордан погиб 81 палестинец, более 1,4 тыс. ранены.

В результате обстрелов не менее семи медицинских учреждений анклава выведены из строя и не могут оказывать помощь местным жителям.

Ранее сообщалось, что в Израиле, по данным местных властей, с начала нового палестино-изральского обострения погибли более 1,3 тыс. человек, почти 4,5 тыс. человек получили ранения.

7 октября базирующаяся в секторе Газе палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на объекты израильской армии и еврейские поселения на юге Израиля. Атаки сопровождались массированными ракетными обстрелами территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС. Также Израиль объявил полную блокаду сектора Газа и потребовал от 1,1 млн жителей северной части анклава эвакуироваться на юг в короткие сроки.

Москва, Наталья Петрова

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