На реке Лене паром с 50 пассажирами сел на мель

В Якутии пассажирский паром сел на мель. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

ЧП на реке Лене произошло в районе поселка Нижний Бестях. Паром перевозил пассажиров и транспортные средства по маршруту «Нижний Бестях – Якутск».

Судно село на мель, отмечается, что никто из находившихся на борту 50 пассажиров не пострадал.

На помощь парому пришел буксир, который пытается сдернуть судно с мели. Якутская транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности плавания.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»