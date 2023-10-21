На реке Лене паром с 50 пассажирами сел на мель

В Якутии пассажирский паром сел на мель. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
ЧП на реке Лене произошло в районе поселка Нижний Бестях. Паром перевозил пассажиров и транспортные средства по маршруту «Нижний Бестях – Якутск».
Судно село на мель, отмечается, что никто из находившихся на борту 50 пассажиров не пострадал.
На помощь парому пришел буксир, который пытается сдернуть судно с мели. Якутская транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности плавания.
Якутск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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