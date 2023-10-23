Пьяная ссора закончилась убийством четверых взрослых и двух детей

Приговор по резонансному массовому убийству вынесен в Приморье. Как пишет издание VL.ru, ничего даже близко похожего не происходило в регионе последние двадцать лет.

На скамье подсудимых оказалось два бывших жителя города Артём – мужчина 1976 года рождения и женщина 1983 года рождения.

Установлено, что в июле 2005 года в ходе распития спиртных напитков в доме на ул. Лескова в Артёме женщина на почве ревности ударила потерпевшую железным прутом и нанесла не менее двух ножевых ранений. Желая оказать содействие в сокрытии преступления, её сожитель, используя нож и топор, убил пятерых человек, находившихся в доме, в том числе двух несовершеннолетних 1993 и 1995 годов рождения, которые в момент преступления спали.

Затем убийцы обнаружили, что первая жертва осталась жива. Тогда они перенесли её за дворовую постройку, где завершили начатое.

Преступление оставалось не раскрытым на протяжении более 15 лет. Пара убийц распалась, оба убийцы отсидели в колониях, но за другие преступления, на свободе вели маргинальный образ жизни.

Но розыск не прекращался, и в 2021 году правоохранительным органам удалось установить преступников. С учётом позиции прокурора суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для освобождения фигурантов от наказания, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Сегодня Артёмовский городской суд признал мужчину и женщину, в зависимости от степени участия каждого, виновными по п. п. «а, ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц, с целью скрыть другое преступление). Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 21 год в исправительной колонии строгого режима, женщине – 19 лет исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Приморье, Елена Васильева

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