При ракетном ударе ВСУ по Донецку один человек погиб и трое ранены

При ракетном обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка погибла мирная жительница, еще трое горожан получили ранения. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

По его данным, жертвой удара ВСУ по улице Чехословацкой стала 72-летняя женщина. Еще два человека – 53-летняя женщина и 28-летний мужчина – ранены при обстреле Кремлевского проспекта. Также ранения получил 59-летний мужчина на улице Абросимова.

Градоначальник добавил, что в результате обстрела Куйбышевского района повреждены дома частного сектора по улицам Абросимова, Чехословацкой, Автострадной и проспекту Колхозному. Кроме того, повреждено остекление многоэтажки по Кремлевскому проспекту. Вокруг здания управляющей компании Куйбышевского района, предположительно, найдены неразорвавшиеся снаряды, уточнил Кулемзин.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ в 09:28 выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять ракет из реактивной системы залпового огня.

Донецк, Наталья Петрова

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