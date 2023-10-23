Под Волгоградом прогремел взрыв в пятиэтажке

В Волгоградской области произошел взрыв в многоквартирном доме. По предварительным данным, один человек погиб, двое пострадали.

В пожарную службу города Котельниково поступило сообщение о возгорании в пятиэтажке. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь охватил две квартиры площадью 96 кв.м.

В настоящее время пожар локализован. Причина устанавливается. Есть пострадавшие, уточнили в региональном управлении МЧС.

По данным телеграм-канала «112», взорвался бытовой газ. Один мужчина погиб, двое пострадавших госпитализированы. Есть вероятность, что в квартире могут быть еще люди.

Волгоград, Зоя Осколкова

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