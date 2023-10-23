Бил и прыгал на животе: омич расправился со своей беременной девушкой из-за аудиоколонки

В Омске рецидивист жестоко убил свою беременную подругу за то, что та пожаловалась на неработающую музыкальную колонку. Во время расправы мужчина прыгал на животе девушки. В отношении омича возбуждено уголовное дело по статье «Убийство беременной». Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, ночью 21 октября 35-летний неоднократно судимый мужчина и его 18-летняя беременная сожительница выпивали в компании с приятелями в частном доме на улице Средняя в Омске. В какой-то момент мужчины покинули помещение, а когда вернулись, девушка пожаловалась возлюбленному, что аудиколонка перестала работать. Это разгневало мужчину, и он набросился с кулаками на сожительницу.

Из-за множественных травм девушка скончалась на месте. После совершения преступления мужчина перенес тело в надворную постройку и пытался скрыть содеянное.

Согласно показаниям свидетелей, подозреваемый прыгал на животе девушки с криками, что та недостойна быть матерью его ребенка, уточняет РИА «Новости».

Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас он задержан. Следствие направило ходатайство в суд об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Омск, Наталья Петрова

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