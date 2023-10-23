ПВО сбила воздушные цели над Ростовом-на-Дону

Силы ПВО успешно отработали по воздушным целям в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голуюев.

«Подразделения противовоздушной обороны в 14.59 успешно отработали по воздушным целям. Жертв и разрушений на земле нет», – написал губернатор в своем телеграм-канале. Он призвал население сохранять спокойствие.

Ранее в понедельник сообщалось о работе системы ПВО в небе над Ростовом-на-Дону. По предварительным данным, были сбиты две воздушных цели, информировал телеграм-канал Shot.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

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