МВД РФ: В России за пять лет число преступлений в сфере госзакупок выросло почти в два раза

Замначальника Управления по противодействию преступлениям коррупционной направленности в области использования и распределения бюджетных средств ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрий Матвеев в понедельник, 23 октября, на совещании по профилактике и предупреждении коррупционных правонарушений в сфере госзакупок в Совете Федерации заявил, что количество преступлений в сфере госзакупок выросло почти в два раза за последние пять лет, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Матвеев сказал: «Если в 2017-2018 годах в сфере госзакупок было 500-600 преступлений, то с годами их количество увеличивается. Уже в 2022 году их стало уже больше 1,1 тыс. коррупционных уголовных дел. Доля таких преступлений составляет 738 от 1,1 тысячи, из них только 133 факта взяточничества. Ущерб составил более 6 млрд рублей».

«В МВД настаивают на усилении ответственности за хищение именно бюджетных средств, потому что хищение миллиона или двух-трех миллиардов рублей – это разные вещи, а ответственность одинакова», – подчеркнул замначальника Управления по противодействию преступлениям коррупционной направленности в области использования и распределения бюджетных средств.

Москва, Иван Бабурин

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