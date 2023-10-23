Киев за 613 дней выпустил по ДНР более 145 тысяч снарядов, убив почти пять тысяч мирных жителей

Совместный центр по контролю и координации в Донбассе (СЦКК) в понедельник, 23 октября, сообщил, что с 17 февраля 2022 года до сегодняшний день вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории ДНР более 145 тысяч боеприпасов различного калибра, убив 4725 мирных жителей, в том числе 140 детей.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК, говорится: «За 613 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксировано 25 607 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 25 269. Всего противником выпущено 145 533 боеприпаса различного калибра. …С 17 февраля 2022 года погибли 4725 мирных жителей, в том числе 140 детей. …Число пострадавших за все время эскалации составило 5315, среди них 355 детей».

«В ДНР повреждено 1884 транспортных средства, 3063 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе 183 медицинских учреждения, 627 учебных заведений, 1238 объектов социального обеспечения, 85 объектов критической инфраструктуры, а также 930 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения, зафиксировано 12 645 фактов повреждения жилых домов», – сообщили в представительстве ДНР в СЦКК и добавили, что «с 2014 по 2023 год погибли 9099 гражданских лица, в т.ч. 231 ребенок. Ранены 13134 гражданских лица, в т.ч. 824 ребенка».

Донецк, Иван Бабурин

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