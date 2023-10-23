В Венском зоопарке лиса убила 13 красных фламинго

В зоопарке Шёнбрунн в Вене дикая лиса убила находящихся под угрозой исчезновения 13 красных фламинго, – сообщает в понедельник, 23 октября, австрийское издание Kurier.

Пресс-секретарь зоопарка Шёнбрунн в интервью изданию сказала: «В последние годы мы приняли обширные меры для защиты наших животных от хищников. В Шёнбрунне дикие звери всегда гуляют по зоопарку ночью, а всех других животных сотрудники заводят в помещения и устанавливают электрические заборы для отпугивания других зверей. По всему периметру зоопарка также есть ограждение. Однако, в ночь инцидента сотрудники зоопарка забыли занести красных фламинго в специальные комнаты и не активировали защиту электричеством, что и позволило лисе пробраться в вольер и напасть на фламинго. Это привело к гибели большей части из них. Руководство зоопарка пересмотрит рабочие процессы, а также изучит вопрос установки ловушек для диких животных».

«В результате нападения хищника в ночь на 23 октября в живых остались две птицы, которые были перевезены в другой зоопарк Австрии», – говорится в публикации

Вена, Иван Бабурин

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