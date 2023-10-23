Исламская группировка беспилотниками атаковала американские базы в Сирии и Ираке

Группировки «Исламское сопротивление» в понедельник, 23 октября, беспилотниками атаковали американские военные базы в Сирии и Ираке в Эт-Танфе, Аш-Шаддади и Аль-Омаре, – сообщает телеканал Al Mayadeen.



В сообщении, опубликованном на сайте телеканала, говорится: «Исламское сопротивление» взяло на себя ответственность за обстрел американской базы Эт-Танф и еще другие в окрестностях лагеря Рукбан в Ираке и Сирии. «Исламское сопротивление» заявило, что атака была произведена двумя беспилотниками, которые непосредственно поразили свои цели. Моджахеды с помощью беспилотника также атаковали базу «Аль-Маликия», которая связана с американской оккупацией в Сирии и также поразили цель».

Отметим, что ранее сегодня президент США Джо Байден срочно прервал свое выступление на мероприятии «Байденомика» в Белом доме.

«Прошу прощения, я должен отправится в ситуационный центр. Есть проблема, с которой нужно разобраться», – сказал американский лидер, покидая трибуну.

Багдад, Иван Бабурин

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