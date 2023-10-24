В Красноярске ввели режим угрозы возникновения ЧС из-за медведей

Власти Красноярска ввели режим угрозы возникновения ЧС из-за появления медведей на территории города. Полицейские и сотрудники охотнадзора патрулируют улицы для защиты жителей от опасных хищников.

Ранее медведи никогда не появлялись практически в центре городской застройки, отметили в администрации. «Накануне городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение ввести режим угрозы возникновения ЧС из-за появления медведя на территории города. Режим позволит оперативно принимать решения, связанные с обнаружением на городской территории дикого животного», – говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Как пояснил первый заместитель главы города Вадим Войцеховский, ситуация требует слаженной работы разных ведомств: «Медведь – это животное, однозначно представляющее опасность для человека. Медведя видели в разных районах города. Пока невозможно с уверенностью сказать: одно это животное или несколько».

Также ведется работа с жителями частного сектора и дачниками. Людей просят не допускать скопления пищевых отходов, которые могут привлекать хищника, особенно возле придомовых территорий. В случае встречи с медведем или обнаружения его следов рекомендуется сообщить по телефону единой дежурно-диспетчерской службы 112.

Красноярск, Зоя Осколкова

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