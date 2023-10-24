Российские военные не дали ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

Российские подразделения пресекли попытку украинских военнослужащих высадиться в районе малого железнодорожного моста на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Российские бойцы из группировки войск «Днепр» нанесли удар по противнику, уничтожив две лодки и 12 украинских боевиков.

Кроме того, российские силы на Херсонском направлении разбили две лодки в русле Днепра, лишив ВСУ 10 военнослужащих.

На этом же направлении ВС России уничтожен наблюдательный пост и склад с боеприпасами ВСУ в районе острова Алексеевский.

Надо отметить, что противник регулярно предпринимает попытки высадки десанта на левобережье Днепра, но все они заканчиваются неудачно.

Геническ, Наталья Петрова

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