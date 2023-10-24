В Мурманской области школьник погиб, провалившись под лед

В Мурманской области 12-летний мальчик провалился под лед и утонул. Тело ребенка обнаружили водолазы. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Мальчик пропал накануне в селе Алакуртти. Ребята вышли на неокрепший лед реки Тунтсайоки, один из них провалился.

На поиски ребенка выдвинулись спасатели, военные и волонтеры. Тело мальчика удалось обнаружить только сегодня.

«На месте продолжают работать психологи Главного управления МЧС России по Мурманской области», – добавляется в сообщении.

Мурманск, Зоя Осколкова

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