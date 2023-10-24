В Мурманской области школьник погиб, провалившись под лед

В Мурманской области 12-летний мальчик провалился под лед и утонул. Тело ребенка обнаружили водолазы. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Мальчик пропал накануне в селе Алакуртти. Ребята вышли на неокрепший лед реки Тунтсайоки, один из них провалился.
На поиски ребенка выдвинулись спасатели, военные и волонтеры. Тело мальчика удалось обнаружить только сегодня.
«На месте продолжают работать психологи Главного управления МЧС России по Мурманской области», – добавляется в сообщении.
Мурманск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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