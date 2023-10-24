В якутской столовой обнаружили зараженное африканской чумой свиней мясо

В столовой в Якутии обнаружили продукцию, зараженную африканской чумой свиней. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ветеринарии республики.

Информация о том, что в пробе свиного шейного бескостного отруба выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней, поступила от управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Зараженную продукцию изъяли и утилизировали согласно ветеринарным правилам. «Ветеринарные специалисты провели дезинфекцию и взяли смывы для контроля качества дезинфекции», – добавили в пресс-службе.

Стало известно, что свинина была произведена на предприятии в Курской области и поставлена в столовую Минсельхоза. В общей сложности изъяли 12,5 кг зараженного мяса.

Якутск, Зоя Осколкова

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