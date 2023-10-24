В детском доме под Нижним Новгородом два воспитанника отравились таблетками

В Нижегородской области два подростка употребили лекарственный препарат, прописанный одному из них, и попали в больницу. Об этом сообщает телеграм-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в Балахнинском районе. Одному из юношей психиатр назначил таблетки, которые выдавались воспитателем в определенной дозировке.

Подросток взломал ящик стола, где хранились медикаменты, и принял лекарство сверх дозы. Кроме того, он дал таблетки своему 14-летнему приятелю.

В результате оба попали в больницу. Один из юношей впал в кому, у второго ухудшилось самочувствие.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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