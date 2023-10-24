В результате обстрелов украинскими неонацистами в Ясиноватовском районе ДНР обесточено десять трансформаторов

Совместный центр по контролю и координации в Донбассе (СЦКК ДНР) во вторник, 24 октября, сообщил, что в результате отстрелов вооруженными формированиями (ВФУ) Украины в Ясиноватовском районе обесточено 10 трансформаторных подстанций.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале СЦКК ДНР, говорится: «По оперативным линиям за 24 октября по состоянию на 22:00 поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики: н.п. Луганское: – ул. Клубная, 8 – зафиксировано возгорание частного жилого дома. Ясиноватский район: Обесточены 10 трансформаторных подстанций, котельная, школа, детский сад, без энергоснабжения 510 абонентов н.п. Верхнеторецкое».

Донецк, Иван Бабурин

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