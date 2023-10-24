В результате обстрелов на Ближнем Востоке ранения получили около 20 американских солдат

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге во вторник, 24 октября, заявил, что в результате 13 атак на силы коалиции в Ираке и Сирии получили ранения более 20 американских военнослужащих, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию канала C-SPAN.

В ходе своего выступления представитель Пентагона сказал: «В период с 17 по 24 октября США и силы коалиции подверглись атакам с использованием дронов и ракет, как минимум, десять раз в Ираке и трижды в Сирии. На базе ат-Танф в Сирии при налете дронов легкие ранения получили 20 военнослужащих, еще четверо пострадали на авиабазе аль-Асад в Ираке. Один гражданский подрядчик американец скончался от сердечного приступа».

«В настоящее время в Ираке остаются около 2,5 тыс. американских военнослужащих, в Сирии – еще около 900», – отметил Райдер.

Вашингтон, Иван Бабурин

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