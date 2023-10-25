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Суббота, 28 октября 2023, 02:24 мск

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На тюменской трассе упавшее с лесовоза бревно убило водителя грузовика

Скрин с видео УГИБДД по Тюменской области

На трассе в Тюменской области на грузовик Iveco упало бревно со встречного лесовоза. В результате происшествия водитель большегруза погиб. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

Происшествие случилось в ночь на среду, 25 октября, на 108-м километре автодороги Шадринск – Ялуторовск в Исетском районе.

При движении с прицепа лесовоза упало бревно на встречный грузовик Iveco, который от удара съехал в кювет. Водитель грузовика, 44-летний житель Челябинской области, погиб.

В УГИБДД отметили, что водитель лесовоза не заметил падение бревна. О случившемся ему сообщил очевидец, который остановил фуру примерно через 500 метров.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Тюмень, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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