В Томске из-за взрыва вейпа эвакуировали школу

В Томске ученик принес в школу электронную сигарету, которая взорвалась. Детей и педагогов эвакуировали, на место выезжали правоохранители.
Инцидент произошел в школе №19. Подросток принес в рюкзаке вейп, который взорвался во время занятий. После хлопка всех учащихся эвакуировали.
На место приехали сотрудники правоохранительных органов и проверили здание. Ничего опасного не нашли. Ученики вернулись на уроки.
Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал. Проводится проверка. С родителями ученика проведут беседу.
Томск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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