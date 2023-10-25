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Суббота, 28 октября 2023, 02:24 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Томске из-за взрыва вейпа эвакуировали школу

В Томске ученик принес в школу электронную сигарету, которая взорвалась. Детей и педагогов эвакуировали, на место выезжали правоохранители.

Инцидент произошел в школе №19. Подросток принес в рюкзаке вейп, который взорвался во время занятий. После хлопка всех учащихся эвакуировали.

На место приехали сотрудники правоохранительных органов и проверили здание. Ничего опасного не нашли. Ученики вернулись на уроки.

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал. Проводится проверка. С родителями ученика проведут беседу.

Томск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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